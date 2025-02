Consegna lavori manutenzione stradale S.P. 129/C a San Piero Patti

La Città Metropolitana di Messina ha avviato un nuovo intervento per migliorare la sicurezza delle infrastrutture viarie, consegnando ufficialmente i lavori di manutenzione sulla strada provinciale 129/C e sulla strada di penetrazione agricola “Martinello – Granatello – Ciuciumì e Valdoria – Tesoriero – Balze” nel territorio di San Piero Patti.

Alla consegna hanno preso parte il Direttore Generale della Città Metropolitana di Messina, Giuseppe Campagna, e il Sindaco di San Piero Patti, Carmelita Marchello. L’intervento, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede un investimento complessivo di 1.468.293,95 euro.

Il progetto, elaborato dai tecnici di Palazzo dei Leoni, include diverse operazioni mirate alla riqualificazione e messa in sicurezza delle strade. Tra gli interventi previsti figurano il potenziamento delle barriere protettive, la realizzazione di opere di contenimento e protezione, il miglioramento della pavimentazione stradale, la gestione delle acque meteoriche attraverso la costruzione di cunette e la riqualificazione ambientale dell’area interessata.

“I lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali – ha dichiarato Giuseppe Campagna – rappresentano il naturale proseguimento di un percorso virtuoso, iniziato con l’amministrazione De Luca e proseguito con quella Basile. Si tratta di un obiettivo per un rilancio economico e turistico di territori che hanno un rilevante potenziale di sviluppo”.

Il Sindaco di San Piero Patti, Carmelita Marchello, ha espresso gratitudine al Sindaco Metropolitano Federico Basile per l’attenzione dedicata al territorio, evidenziando come questi interventi contribuiranno a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre i tempi di percorrenza, con benefici concreti per la comunità locale.

