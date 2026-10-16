Gioiosa Marea, via libera della Regione al nuovo Piano regolatore

Il nuovo Piano regolatore generale di Gioiosa Marea compie un passaggio nell’iter di approvazione. L’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha espresso parere favorevole alla procedura integrata Vas-VIncA, relativa alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Il decreto recepisce il parere conclusivo della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, formulato durante la seduta plenaria del 25 settembre. L’esame ha interessato l’intero territorio comunale, esteso per 2.641 ettari, con particolare attenzione alle possibili interferenze con le aree protette della Rete Natura 2000.

Secondo l’istruttoria, le previsioni urbanistiche non comporteranno incidenze significative sulla conservazione di Capo Calavà, riconosciuta come Zona Speciale di Conservazione. Il giudizio favorevole rappresenta un avanzamento della procedura, ma non equivale all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

Il Comune dovrà infatti rispettare specifiche prescrizioni ambientali, soprattutto in materia di consumo del suolo e rigenerazione urbana. Le future trasformazioni dovranno privilegiare il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti, limitando la realizzazione di nuove costruzioni.

Per gli interventi edilizi saranno inoltre obbligatorie soluzioni di drenaggio urbano sostenibile, nel rispetto dell’invarianza idrologica e idraulica. Nelle zone esposte a rischi geomorfologici, le opere dovranno osservare le disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico ed essere sottoposte alle necessarie verifiche tecniche.

Ulteriori prescrizioni riguardano il risparmio idrico, la permeabilità dei terreni e l’utilizzo di energie rinnovabili compatibili con il paesaggio. L’approvazione finale del Piano regolatore resta subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dalla Regione.

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