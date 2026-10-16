Procura di Patti, sette magistrati in corsa per la nomina

Sono sette i magistrati in corsa per la nomina a procuratore capo della Repubblica di Patti. Concluse le audizioni davanti alla commissione Incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura, si apre adesso la fase della selezione che precederà la designazione definitiva da parte del plenum del Csm.

L’incarico è vacante dallo scorso aprile, quando Angelo Cavallo, alla guida della Procura pattese dal 2018, è stato trasferito alla Procura della Repubblica di Termini Imerese. La scelta del nuovo responsabile dell’ufficio giudiziario tirrenico riguarda sette candidati con differenti esperienze professionali, maturate anche nel contrasto alla criminalità organizzata.

Tra gli aspiranti figura Rocco Cosentino, attualmente procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta. In corsa anche Antonino Nastasi, magistrato che ha prestato servizio per diversi anni a Messina e successivamente a Firenze, dove ha condotto numerose indagini nell’ambito della Direzione distrettuale antimafia.

Due candidati provengono dall’esperienza della magistratura antimafia messinese. Si tratta di Fabrizio Monaco, fino a poco tempo fa in servizio alla Dda di Messina, e Francesco Massara, attualmente impegnato nella stessa struttura investigativa e con una lunga esperienza nelle inchieste sui gruppi mafiosi della provincia.

Completano l’elenco Alessia Giorgianni, pubblico ministero a Reggio Calabria; Emanuela Costa, sostituta procuratrice e facente funzioni alla Procura di Lamezia Terme; e Sara Amerio, magistrata della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. La commissione del Csm dovrà adesso individuare il candidato da proporre al plenum, al quale spetterà la decisione definitiva sulla nomina del nuovo procuratore capo di Patti.

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