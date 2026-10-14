Autostrade siciliane, il CAS rinvia le limitazioni: interviene Lombardo
Il Consorzio per le Autostrade Siciliane non intende introdurre ulteriori limitazioni alla velocità indicate nella relazione tecnica del 9 ottobre dell’ingegnere Migliorino, almeno fino al confronto richiesto con il Ministero. È quanto riferisce Pippo Lombardo, deputato regionale di Sud chiama Nord, al termine dell’audizione dedicata alla situazione della rete autostradale siciliana.
Secondo il parlamentare, il direttore generale del CAS avrebbe confermato la decisione di non adottare nuove ordinanze, dopo avere trasmesso, il 12 ottobre, una nota contenente le controdeduzioni alle valutazioni tecniche di Migliorino e la richiesta di convocazione di un tavolo ministeriale.
«Fino a quando non arriveranno chiarimenti da parte del Ministero, il Consorzio ritiene che si possa continuare a transitare nelle condizioni attuali, senza introdurre ulteriori limitazioni alla velocità», riferisce Lombardo.
Durante l’audizione sarebbe stata inoltre sostenuta, anche dall’assessore regionale, la posizione secondo cui le condizioni delle infrastrutture sarebbero sostanzialmente immutate da oltre vent’anni. Una circostanza che, secondo quanto riportato dal deputato, il CAS considera rilevante per valutare la necessità delle nuove prescrizioni.
Lombardo evidenzia la distanza tra le indicazioni contenute nelle relazioni tecniche e le decisioni operative del Consorzio, sottolineando come gli interventi di mitigazione del rischio richiesti non siano attualmente destinati a tradursi in ulteriori provvedimenti.
«Da una parte abbiamo una relazione tecnica che indica limitazioni e interventi di mitigazione del rischio, dall’altra un Consorzio che dichiara di non voler adottare ordinanze in attesa di chiarimenti», afferma il deputato.
Per Lombardo, la situazione solleva interrogativi sulla gestione delle criticità segnalate e sulle responsabilità relative alla sicurezza della circolazione autostradale.
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