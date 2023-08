Anniversario Libero Grassi: continua l’ispirazione contro il racket

A 32 anni dalla morte di Libero Grassi, imprenditore palermitano ucciso dalla mafia, la sua eredità persiste nell’incoraggiare gli imprenditori a denunciare soprusi. Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, sottolinea che i progressi nella lotta al “pizzo” dimostrano che il sacrificio di Grassi non è stato inutile. Schifani evidenzia come l’insegnamento di Grassi viva in coloro che combattono quotidianamente per un’economia libera da pressioni criminali.

Nel corso degli anni, il lavoro di magistrati, forze dell’ordine e associazioni antiracket ha portato risultati tangibili. A Palermo e altrove, numerosi imprenditori si sono opposti coraggiosamente a Cosa nostra e hanno seguito la strada della denuncia, continuando la propria attività. Schifani sottolinea che il governo siciliano continuerà a sostenere questi operatori economici, promuovendo un’economia salutare attraverso incentivi e misure di sviluppo.

