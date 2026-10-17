A18 Messina-Catania, domenica chiuso il tratto tra Taormina e Giardini

Nuove limitazioni alla circolazione sull’autostrada A18 Messina-Catania per consentire la prosecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza della galleria Giardini, interessata dall’incendio dello scorso 23 agosto. Domenica 18 ottobre 2026, dalle 6 alle 18, sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos.

Il provvedimento riguarda circa 5,6 chilometri di autostrada, dal chilometro 36+100, in corrispondenza dello svincolo di Taormina, al chilometro 41+700, presso quello di Giardini Naxos. La sospensione temporanea della circolazione permetterà di proseguire i lavori sui portali della galleria, necessari dopo i danni provocati dall’incendio.

Per gli automobilisti provenienti da Messina e diretti verso Catania sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo di Taormina. Contestualmente, resterà chiusa la rampa di ingresso dello stesso svincolo in direzione Catania.

Per i veicoli provenienti da Catania e diretti verso Messina sarà invece obbligatoria l’uscita allo svincolo di Giardini Naxos. Anche in questo caso sarà interdetta la corrispondente rampa di ingresso in direzione Messina.

Le limitazioni interesseranno quindi entrambi i sensi di marcia e comporteranno la necessità di utilizzare la viabilità ordinaria per superare il tratto autostradale temporaneamente chiuso.

Agli automobilisti viene raccomandato di programmare gli spostamenti, valutare eventuali percorsi alternativi e prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta lungo l’autostrada e in prossimità degli svincoli interessati.

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