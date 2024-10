Sulle autostrade A18 e A20 i controlli della velocità dal 14 ottobre

La Polizia Stradale di Messina ha divulgato le tratte stradali dove, nel corso della settimana, saranno attivi i dispositivi di controllo della velocità. Tale iniziativa mira a sensibilizzare gli automobilisti affinché mantengano una condotta prudente, rispettando i limiti imposti, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti stradali. Il rispetto delle normative in tema di velocità è essenziale per garantire la sicurezza su strada, specialmente su quelle caratterizzate da un’elevata incidentalità.

I controlli verranno effettuati a partire da lunedì 14 ottobre fino a domenica 20 ottobre 2024, concentrandosi principalmente su due arterie autostradali: l’A18, che collega Messina a Catania, e l’A20, che unisce Messina a Palermo. Le operazioni di controllo si svolgeranno nei tratti più a rischio, dove si registrano maggiori incidenti.

Il calendario prevede la presenza dei dispositivi di controllo della velocità nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 ottobre 2024 sia sull’autostrada A18 Messina-Catania sia sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Queste tratte sono particolarmente attenzionate per via della loro alta percorrenza e del rischio legato a comportamenti imprudenti alla guida.

Si ricorda che i limiti di velocità attualmente in vigore prevedono, per le autostrade, un massimo di 130 chilometri orari, ridotti a 110 chilometri orari in caso di condizioni meteo avverse. Sulle strade extraurbane principali, il limite è di 110 chilometri orari, ridotto a 90 chilometri orari in caso di maltempo.

