Caro carburanti, Schlein attacca Meloni: «Il Sud rischia la paralisi»

Le proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori nel Sud Italia alimentano lo scontro politico sul caro carburanti. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, denuncia una situazione di crescente difficoltà in Calabria, Basilicata, Sicilia e Puglia, dove segnala lunghe code ai distributori e scorte di carburante in esaurimento.

«Il Sud Italia si sta bloccando», afferma Schlein, chiedendo un intervento del governo per garantire gli approvvigionamenti e contenere i prezzi. La leader democratica critica la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sollecita l’attivazione delle accise mobili e una tassazione degli extraprofitti delle società energetiche per sostenere famiglie e imprese.

In Sicilia, al centro delle preoccupazioni c’è la protesta degli autotrasportatori annunciata dal 16 al 20 ottobre. Tommaso Calderone, responsabile di FnV nell’Isola, contesta il mancato incontro tra il ministro Matteo Salvini e le associazioni di categoria, denunciando il rischio di pesanti ripercussioni sulla distribuzione delle merci.

«Il trasporto delle merci paralizzerà un’intera Regione e per questo motivo siamo al fianco di chi protesta per una giusta causa», dichiara Calderone, secondo il quale la questione sarebbe sottovalutata sia dal governo nazionale sia da quello regionale.

Alle critiche si aggiunge la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, che attribuisce all’azione del governo la responsabilità della situazione. «I blocchi degli autotrasportatori in Puglia, Calabria e Sicilia sono il risultato diretto dell’inerzia colpevole di questo Governo», sostiene Appendino, accusando Meloni di non avere adottato misure adeguate contro il rincaro dei carburanti.

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