Ciclone Harry e frana di Niscemi, nuovi aiuti alle imprese

La Regione Siciliana ha annunciato l’accoglimento di gran parte delle richieste avanzate dalle imprese interessate alla nuova misura di sostegno destinata alle attività colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Le modifiche richieste dagli operatori economici saranno recepite attraverso chiarimenti applicativi e semplificazioni procedurali, senza intervenire sul testo dell’avviso già pubblicato.

L’intervento sarà attuato tramite il Fondo Sicilia, gestito da Irfis, mentre l’apertura della piattaforma per l’invio delle domande è prevista nei prossimi giorni. L’obiettivo dichiarato è quello di agevolare e velocizzare l’accesso ai contributi da parte delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato: «Abbiamo ascoltato il territorio e reso la misura ancora più aderente alle esigenze delle aziende danneggiate. Dopo i primi 15 milioni per l’emergenza, entriamo nella fase della ripartenza con ulteriori 18 milioni e finanziamenti fino a 400 mila euro».

Tra le novità introdotte figurano l’ammissibilità delle spese sostenute dopo l’evento calamitoso anche se precedenti alla presentazione della domanda, purché collegate alla ripresa dell’attività produttiva. Prevista inoltre una rendicontazione finale unica per gli interventi già conclusi e una maggiore flessibilità nella gestione degli stati di avanzamento lavori.

La Regione ha inoltre annunciato la semplificazione dell’iter istruttorio e una valutazione del merito creditizio basata sulle prospettive di rilancio delle imprese. Ammesse anche le spese tecniche fino al 4 per cento dell’investimento. La misura potrà coprire fino al 100 per cento dei costi, con il 60 per cento attraverso finanziamenti a tasso zero e il restante 40 per cento a fondo perduto.

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