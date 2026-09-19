Oliveri, oltre 13 milioni di finanziamenti nel secondo anno Iarrera

Il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, ha presentato la relazione annuale relativa al secondo anno di mandato, illustrando l’attività svolta dall’amministrazione e le linee programmatiche per i prossimi mesi. Al centro del documento il passaggio da una gestione legata alle emergenze a un modello fondato sulla pianificazione degli interventi e sulla ricerca di risorse.

Nella relazione viene evidenziato un «cambiamento nel metodo, basato sulla programmazione, sulla progettazione, sulla ricerca sistematica di finanziamenti, sulla tutela del patrimonio pubblico e sulla responsabilità nella gestione delle risorse». Complessivamente sono state presentate 567 richieste di finanziamento nell’ambito di bandi regionali, nazionali ed europei. Le istanze hanno consentito al Comune di ottenere oltre 13 milioni di euro destinati alla realizzazione di opere considerate strategiche.

L’attività amministrativa prosegue nel quadro del dissesto finanziario dichiarato nel 2023. L’Ente non ha ancora formalmente concluso la procedura, non essendo stata presentata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Parallelamente continua il lavoro del commissario straordinario di liquidazione Anna Bongiorno, che ha finora ammesso alla massa passiva crediti per circa 350 mila euro.

Sul versante delle entrate, la riscossione dei tributi comunali è stata affidata a un soggetto specializzato, con un incremento delle somme incassate. Per la prosecuzione del mandato, l’amministrazione indica tra le priorità il completamento delle opere finanziate, la presentazione di nuovi progetti, il rafforzamento dei servizi comunali, la valorizzazione turistica, la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico locale.

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