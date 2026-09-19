Gioiosa Marea, quasi 24mila euro dalla Regione per la finanza locale

Il Comune di Gioiosa Marea rientra tra i 158 enti siciliani, 53 dei quali della provincia di Messina, destinatari delle risorse assegnate dall’Assessorato regionale della Funzione pubblica per sostenere le amministrazioni che hanno adottato strumenti destinati a migliorare la gestione e la riscossione delle entrate.

All’Ente gioiosano è stato riconosciuto un contributo di quasi 24 mila euro, ottenuto grazie all’approvazione del Regolamento generale delle entrate comunali entro la scadenza del 30 giugno 2026. Il documento era stato approvato dal Consiglio comunale il 23 aprile, consentendo al Comune di accedere al beneficio.

La misura regionale assegna risorse non vincolate nella destinazione: il 50 per cento viene ripartito in parti uguali tra gli enti ammessi, mentre la quota restante è calcolata in proporzione alla popolazione. L’intervento costituisce la prima delle tre annualità previste a sostegno della finanza locale.

Negli ultimi anni Amministrazione, Consiglio comunale e uffici hanno lavorato congiuntamente all’adeguamento degli strumenti economico-finanziari dell’Ente e al percorso di risanamento e riequilibrio dei conti.

«Il contributo concesso dalla Regione è certamente importante, in quanto significativo del percorso che stiamo portando avanti per avere un Comune sempre più solido e capace di programmare e garantire servizi alla nostra comunità», ha dichiarato la sindaca Giusi La Galia, sottolineando il lavoro svolto dalle diverse componenti dell’Ente.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Consiglio comunale Gabriele Buttò, che ha definito il finanziamento «il riconoscimento di un lavoro che stiamo portando avanti con responsabilità e collaborazione», evidenziando il ruolo svolto dall’assemblea consiliare.

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