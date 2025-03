Tragico incidente, centauro perde la vita sulla A20 Messina-Palermo

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella tarda mattinata sull’autostrada A20, nel tratto compreso tra Falcone e Barcellona Pozzo di Gotto, in direzione Messina. Due motocicli sono rimasti coinvolti in uno scontro la cui dinamica è ancora in fase di accertamento. Il bilancio dell’accaduto registra la morte di uno dei centauri, mentre l’altro ha riportato ferite.

Secondo quanto riferito dagli operatori giunti sul posto, l’impatto tra i veicoli è stato di tale entità da far rinvenire le motociclette a diversi metri di distanza dal punto dello scontro. L’intervento del personale sanitario del 118 è stato immediato, così come quello degli agenti della polizia stradale di Messina, incaricati di eseguire i rilievi tecnici necessari a ricostruire i fatti.

«Le forze dell’ordine stanno procedendo con l’analisi della scena per individuare l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità», ha dichiarato una fonte vicina alle indagini. Il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente interdetto alla circolazione, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

La chiusura ha comportato significativi rallentamenti nella viabilità locale, generando disagi per gli automobilisti in transito. Le autorità sono tuttora impegnate nella gestione della situazione e nella raccolta di elementi utili all’inchiesta.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁