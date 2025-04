Truffa online, denunciato 33enne per false offerte di lavoro su Facebook

La Polizia di Stato del Commissariato di Nesima ha denunciato un trentatreenne catanese per truffa ai danni di un giovane in cerca di lavoro. La vittima, un trentenne, aveva segnalato il fatto all’ufficio denunce della Questura dopo essersi imbattuto in un annuncio su “Market Place” di Facebook, che offriva un posto come aiutante pasticcere. Convinto della veridicità dell’offerta, il giovane ha contattato l’inserzionista al numero indicato, entrando in contatto con un uomo che gli ha chiesto se fosse in possesso delle certificazioni HACCP, indispensabili per il lavoro. Non avendo la certificazione, la vittima ha accettato di pagarne il rilascio per una cifra di circa 40 euro.

Dopo aver concordato un incontro in piazza Stesicoro per il pomeriggio successivo, il giovane ha incontrato il presunto datore di lavoro, che si è presentato come il titolare della pasticceria. Al termine dell’incontro, il truffatore ha incassato la somma stabilita, promettendo di formalizzare l’assunzione il giorno seguente. Tuttavia, recatosi il mattino successivo nella pasticceria, il giovane ha scoperto che l’attività era di proprietà di un altro uomo e si era trattato di una truffa.

Immediatamente allertati, gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato le indagini, risalendo al truffatore grazie alla descrizione fisica fornita dalla vittima e al numero telefonico utilizzato. In pochi giorni, sono riusciti a identificare l’uomo, un catanese già noto per reati simili. Il 33enne è stato denunciato per truffa aggravata, ma resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

