Nebrosport seconda tra le scuderie al 30° Slalom Rocca Novara di Sicilia

La Scuderia Nebrosport ha archiviato con risultati di rilievo la partecipazione al 30° Slalom Rocca Novara di Sicilia, gara valida per il campionato italiano, chiudendo al secondo posto nella classifica riservata alle scuderie. Il tracciato, particolarmente tecnico e selettivo, ha visto confrontarsi un parterre di concorrenti di alto livello.

Tra i piloti in evidenza, Francesco Di Stefano su Peugeot 106 RS 1400 Plus ha ottenuto il 38° posto assoluto, primo di classe e quarto di gruppo, pur non trovando costanza in tutte le manche. Antonio Furnari, con la Renault Clio Williams N2000, ha dovuto invece fare i conti con problemi al cambio che lo hanno costretto al ritiro nella seconda manche, riuscendo comunque a classificarsi secondo di classe, terzo di gruppo e 44° assoluto.

Il padrone di casa Antonio Alberto, su Peugeot 106 Kit A1600, ha conquistato il primo posto di classe, il terzo di gruppo e il 34° assoluto, disputando la prova davanti al proprio pubblico. Riscontri positivi anche per Benito Costa con l’Autobianchi 112 S2, che ha chiuso primo di classe e 36° assoluto, mentre Francesco Pirri, su Fiat 127 S3, ha firmato il primo di classe, il terzo di gruppo e il 23° assoluto.

Rientro positivo per Marco Cassisi con la Fiat X1/9 in gruppo E2SH, che ha ottenuto il primo di classe, il quinto di gruppo e il 41° assoluto. In grande evidenza Luca Radici, vincitore assoluto di classe e gruppo con il Semog Bravo Sport in categoria Kart Cross, sesto assoluto. Prestazione di rilievo anche per Leo Santi, protagonista tra i Radical, che ha conquistato il primo posto di classe, il quinto di gruppo e un prestigioso quinto assoluto.

Con questi risultati, la Nebrosport conferma la propria competitività nel panorama siciliano e si prepara al prossimo appuntamento con lo Slalom di Ucria. – Foto Fabio Marchello.

👁 Articolo letto 188 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.