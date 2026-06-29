📽 San Giorgio rinnova la tradizione con la 12ª Festa della Tonnara

di Maria Cristina Miragliotta – La dodicesima edizione della Festa della Tonnara, ospitata a San Giorgio, si è conclusa confermando un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle iniziative locali. L’evento, affiancato dalla terza edizione della Fiera della Nautica, ha visto la collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni del territorio, operatori economici ed espositori.

Il sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, ha sottolineato il ruolo determinante del volontariato nell’organizzazione delle manifestazioni. “Il contributo delle associazioni è fondamentale, perché senza il loro supporto molte iniziative non potrebbero essere realizzate”, ha dichiarato, evidenziando il lavoro svolto dall’associazione Vivi San Giorgio, guidata dal presidente Biagio Foti, e dalla Pro Loco per la riuscita dei due eventi. Secondo il primo cittadino, la sinergia tra Festa della Tonnara e Fiera della Nautica ha favorito la promozione delle imprese del comparto nautico e delle attività collegate, ampliando i servizi disponibili anche per i visitatori.

Per Biagio Foti, presidente dell’associazione Vivi San Giorgio, la manifestazione continua a perseguire l’obiettivo di valorizzare il territorio e le produzioni locali, offrendo occasioni di aggregazione e contribuendo alla crescita del borgo. “L’iniziativa cresce di anno in anno e il nostro intento è continuare su questa strada”, ha affermato.

Il presidente della Pro Loco di San Giorgio, Nino Currò, ha ricordato come il format gastronomico, basato sulla frittura di pesce, sulla degustazione di pasta e panini, continui a registrare un’ampia partecipazione. Nella prima serata sono stati distribuiti oltre 150 chilogrammi di frittura. Currò ha inoltre evidenziato il lavoro organizzativo richiesto dall’evento, avviato già nei mesi precedenti, tra preparazione del prodotto, adempimenti amministrativi e pianificazione delle edizioni successive.

La scelta dell’ultimo fine settimana di giugno richiama una ricorrenza storica: il 27 giugno 1407 fu infatti autorizzata la prima cala della Tonnara di San Giorgio. Nell’ambito della manifestazione si è svolto anche il convegno “Il Respiro del Mediterraneo”, dedicato alla storia della tonnara, alla tutela della biodiversità marina, alla sostenibilità e alle prospettive di sviluppo legate al mare. La collaborazione con la manifestazione dedicata alla nautica è stata inoltre indicata come un riconoscimento al comparto della cantieristica, considerato uno dei principali motori dell’economia locale. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto del Comune di Gioiosa Marea, della Pro Loco ed è stata finanziata dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive.

👁 Articolo letto 287 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.