Giornata del cane, Tanasi: «Non accessori, ma membri della famiglia»

In occasione della Giornata mondiale del cane, il Codacons ha richiamato l’attenzione sul tema dei diritti degli animali da compagnia, chiedendo alle istituzioni interventi concreti a sostegno di famiglie e cittadini.

«Il cane non è un accessorio, ma un membro della famiglia» ha affermato Francesco Tanasi, giurista e segretario nazionale dell’associazione. Tanasi ha evidenziato la necessità di politiche pubbliche mirate a rendere le città realmente pet-friendly, con aree dedicate, accessibilità agli spazi pubblici, trasporti inclusivi e regole definite per spiagge e luoghi di svago.

Il segretario ha inoltre ribadito l’urgenza di rafforzare la lotta contro abbandoni e maltrattamenti, promuovendo campagne di sensibilizzazione permanenti e intensificando i controlli su microchippatura e adozioni. Tra le richieste figura anche l’introduzione di misure di sostegno economico alle famiglie in difficoltà, al fine di garantire cure veterinarie, vaccinazioni e sterilizzazioni. L’obiettivo è evitare che le difficoltà finanziarie possano incidere negativamente sul benessere degli animali.

Tanasi ha poi sottolineato l’importanza del contributo del settore commerciale e della ristorazione, invitato ad adottare iniziative che favoriscano l’accoglienza degli animali domestici e la convivenza civile.

Il Codacons ha infine ricordato che il rispetto delle regole di base, dall’uso del guinzaglio alla raccolta delle deiezioni, costituisce un dovere civico e un requisito indispensabile per una società che voglia dirsi rispettosa degli animali e della collettività.

