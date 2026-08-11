Reggio Calabria e Messina, nuova intesa tra Cannizzaro e Basile

Prende avvio un nuovo percorso di collaborazione istituzionale tra Reggio Calabria e Messina. Nel pomeriggio dell’11 agosto, a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è svolto l’incontro tra il sindaco reggino Francesco Cannizzaro e il sindaco di Messina Federico Basile.

Al centro del confronto il rafforzamento dei rapporti tra le due città dello Stretto attraverso una programmazione condivisa, finalizzata a sviluppare iniziative comuni nei settori di reciproco interesse. L’obiettivo indicato è rendere più strutturata la cooperazione tra le due sponde, favorendo una maggiore integrazione e valorizzando le opportunità legate alla vicinanza geografica, economica e culturale.

L’incontro segna l’avvio di una fase operativa dopo anni nei quali la necessità di intensificare le relazioni istituzionali tra Reggio Calabria e Messina era stata più volte prospettata. I due sindaci hanno concordato di lavorare a una pianificazione congiunta di interventi e progetti, i cui contenuti saranno illustrati nelle prossime settimane.

Il percorso punta a superare una gestione separata delle rispettive realtà territoriali e a sviluppare una visione coordinata dell’area dello Stretto, mettendo in relazione competenze, risorse e progettualità. Un ruolo centrale viene attribuito anche ai legami culturali e sociali che storicamente accomunano le due comunità.

La collaborazione, secondo quanto emerso dall’incontro, dovrà assumere carattere stabile e operativo, con l’obiettivo di produrre risultati concreti e rafforzare il ruolo dell’area integrata dello Stretto nel contesto mediterraneo.

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