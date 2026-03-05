Statale 113, il Comitato “Terre di Gioiosa” si unisce alle segnalazioni

Anche il Comitato “Terre di Gioiosa” si è aggiunto agli interventi relativi alla situazione emergenziale che interessa il territorio compreso tra Gioiosa Marea e Piraino, diffondendo una dichiarazione sulle criticità che continuano a interessare la strada statale 113.

Nel documento il Comitato evidenzia come, nell’arco di circa un anno e mezzo, si siano registrati almeno sei episodi emergenziali lungo l’arteria, con conseguenze rilevanti per le comunità locali. In particolare vengono segnalati i disagi che interessano i residenti di Piraino costretti a spostarsi quotidianamente verso Patti per motivi di lavoro o di studio. La situazione, secondo quanto riferito, avrebbe coinvolto anche Gioiosa Marea, rimasta nuovamente isolata su entrambi i versanti: sul lato Messina a causa delle condizioni meteo caratterizzate da forti raffiche di vento e sul lato Palermo per un nuovo movimento franoso nell’area del Falconaro, nelle vicinanze della Torre delle Ciavole.

Il Comitato osserva che, a loro avviso, non risultano iniziative concrete finalizzate a prevenire o gestire situazioni che vengono definite straordinarie ma che ormai si ripetono con frequenza. Nella dichiarazione viene richiamata la necessità di migliorare la manutenzione ordinaria delle strade provinciali e di rendere più chiara ed efficace la segnaletica, così da favorire l’utilizzo dei percorsi alternativi.

Nello stesso intervento si ipotizza inoltre la realizzazione di opere infrastrutturali più ampie, tra cui uno svincolo nell’area del torrente Zappardino a Gioiosa Marea o la costruzione di gallerie che possano spostare il traffico su tracciati ritenuti meno esposti a criticità.

Il Comitato segnala infine ulteriori difficoltà legate alla mancata riapertura del tratto della strada per Cicà, crollato oltre un anno fa. I lavori risultano nuovamente interrotti e non sarebbe stata indicata una data per il ripristino della viabilità, circostanza che rende più complesso l’accesso alle strade provinciali per chi entra o esce da Gioiosa Marea, con ripercussioni sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei residenti.

👁 Articolo letto 772 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.