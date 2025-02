All’età di 46 anni ci lascia “Lorenzino”, stimato docente e giornalista

di Maria Cristina Miragliotta – Lorenzo Scaffidi, insegnante e giornalista, si è spento ieri, 10 febbraio 2025, all’età di 46 anni dopo un periodo di ricovero all’Ospedale Barone Romeo di Patti. Il decesso è avvenuto in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute.

Conosciuto e stimato nell’ambiente giornalistico, “Lorenzino”, come ci piaceva chiamarlo, aveva collaborato con CanaleSicilia, distinguendosi per la sua professionalità e correttezza. Durante quegli anni, chi ha avuto modo di conoscerlo lo ricorda come una persona sensibile, dotata di una spiccata umanità e di un animo gentile.

Originario di Piraino, aveva intrapreso un percorso di studi classici frequentando il Liceo Classico “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando. Successivamente, aveva conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Messina, consolidando così la sua formazione accademica.

La salma di Lorenzo verrà trasferita nella sua abitazione di Via Del Sole 89 a Gliaca di Piraino nel pomeriggio di martedì 11 febbraio. I funerali si terranno mercoledì 12 febbraio 2025 alle ore 15:30 presso la Chiesa Maria Santissima di Lourdes a Gliaca di Piraino.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra colleghi e conoscenti, che lo ricordano con affetto e stima.

La redazione di CanaleSiclia si unisce al dolore dei familiari porgendo le più sentite condoglianze.

