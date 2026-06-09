Milazzo, interrogazione di Sciotto sul blocco degli ascensori al Fogliani

Il deputato regionale di Sud Chiama Nord, Matteo Sciotto, ha presentato un’interrogazione parlamentare indirizzata al Governo regionale e all’Assessorato della Salute in merito ai disservizi segnalati presso l’Ospedale Giuseppe Fogliani di Milazzo, dove nelle scorse ore si sarebbe verificato il blocco simultaneo di tutti gli ascensori della struttura.

Secondo quanto riferito dal parlamentare, l’episodio avrebbe avuto conseguenze rilevanti sull’attività ospedaliera, sollevando interrogativi sulla gestione delle emergenze e sulla capacità del presidio di garantire la continuità assistenziale. Sciotto ha chiesto che vengano effettuate verifiche puntuali per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

“È necessario che il Governo regionale faccia piena luce su questa vicenda e accerti con precisione quanto si è verificato”, ha dichiarato il deputato, evidenziando la necessità di chiarimenti immediati da parte delle istituzioni competenti.

Particolare attenzione viene rivolta alle informazioni emerse nelle ultime ore, secondo le quali un paziente in condizioni critiche avrebbe dovuto raggiungere il reparto di rianimazione attraverso le scale a causa dell’indisponibilità degli impianti elevatori. Una circostanza che, se confermata, avrebbe imposto al personale sanitario di operare in condizioni particolarmente complesse.

Nell’atto ispettivo, Sciotto chiede inoltre di valutare l’efficacia dei protocolli adottati dall’ospedale per fronteggiare situazioni straordinarie e di verificare se il piano di emergenza sia adeguato a garantire sicurezza e tempestività nelle operazioni assistenziali.

L’interrogazione punta infine ad accertare eventuali criticità organizzative o manutentive e a promuovere interventi utili a prevenire il ripetersi di episodi analoghi. “I cittadini hanno il diritto di conoscere quanto accaduto e di essere certi che la tutela dei pazienti sia garantita in ogni circostanza”, ha concluso il parlamentare.

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