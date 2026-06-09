MioDottore Awards 2026, successo per l’angiologo siciliano Alongi

Per il quinto anno, l’angiologo siciliano Giovanni Alongi ha ottenuto il riconoscimento “MioDottore Awards”, premio assegnato in base alle valutazioni espresse dai pazienti, al giudizio dei colleghi e all’attività professionale svolta nel settore sanitario. La cerimonia di consegna si è tenuta a Milano e ha coinvolto oltre 1.500 votanti tra assistiti e professionisti della medicina.

Originario della provincia di Agrigento, Alongi opera attualmente tra Messina, Palermo e Roma, dove coordina una rete di strutture specializzate nella diagnosi e nel trattamento delle patologie venose e linfatiche. Nel corso della sua attività ha seguito oltre 30 mila persone, sviluppando percorsi terapeutici orientati a tecniche mini-invasive per la cura delle vene varicose, dell’insufficienza venosa cronica, dei capillari e di altre problematiche della circolazione degli arti inferiori.

Tra gli aspetti che hanno caratterizzato il suo percorso professionale figura l’impiego di metodologie non chirurgiche per il trattamento delle safene attraverso il Metodo Angiocor e procedure eseguibili in regime ambulatoriale. L’attività si estende oggi ai centri presenti a Palermo, Messina, Agrigento e, più recentemente, a Roma.

Nei prossimi anni Alongi sarà inoltre tra i primi specialisti a livello internazionale a sperimentare una tecnologia HIFU di nuova generazione destinata al trattamento non invasivo delle safene e dell’insufficienza venosa. Il gruppo ha sviluppato anche protocolli dedicati al lipedema e alla cura dei capillari mediante la tecnica CLACS.

“Questo premio mi rende particolarmente orgoglioso perché nasce sia dal giudizio delle persone che abbiamo curato sia dal voto degli altri colleghi angiologi”, ha dichiarato Alongi. “Il quinto MioDottore Awards rappresenta la conferma della crescita di un modello nato in Sicilia e oggi in espansione verso Roma e il resto d’Italia”.

A supportare l’attività dello specialista opera una squadra composta da 12 professionisti, tra cui i medici angiologi Amoroso, Cavallaro e Cervi, formati direttamente dal fondatore e impegnati nell’applicazione degli stessi protocolli clinici. Alongi partecipa inoltre come relatore a congressi internazionali dedicati alla flebologia e alla medicina vascolare.

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