Giornate Europee del Patrimonio: eventi a Montalbano Elicona

Il fine settimana conclusivo di settembre vedrà anche in Sicilia una serie di iniziative legate alle Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Consiglio d’Europa e sostenute dal Ministero della Cultura. A Messina, la delegazione provinciale della Sezione Sicilia dell’Istituto Italiano dei Castelli, in collaborazione con la sezione regionale, propone domenica 28 settembre una passeggiata patrimoniale al castello di Montalbano Elicona, con ritrovo alle 10.15 in piazza Duomo, e nel pomeriggio una visita all’area megalitica dell’Argimusco, all’interno della Riserva naturale Bosco di Malabotta.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Montalbano Elicona e del sindaco Antonino Todaro, vedrà la partecipazione della presidente nazionale dell’Istituto, Michaela Stagno d’Alcontres, della presidente della sezione Sicilia, Maria Vittoria D’Amico Santagati, e del delegato provinciale Santo Giacomo Le Grottaglie.

“Il castello di Montalbano Elicona è un gioiello che continua a essere valorizzato grazie all’impegno dell’amministrazione comunale”, ha dichiarato Stagno d’Alcontres, sottolineando il ruolo dell’Istituto nella divulgazione del patrimonio castellano. La presidente siciliana D’Amico Santagati ha ricordato come la manifestazione si svolgerà all’interno della fortezza, proponendo “un programma di conversazioni, visite guidate e momenti conviviali, con interventi dedicati al legame tra castello e territorio e alla figura di Arnaldo da Villanova”.

Il delegato messinese Le Grottaglie ha espresso soddisfazione per la possibilità di promuovere “uno dei luoghi storici più rappresentativi della provincia”, evidenziando il contributo scientifico di Biagio Ricciardi e Michele Recupero.

Il castello, risalente all’XI-XII secolo, fu riedificato da Federico III d’Aragona nel Trecento e conserva parti di origine normanna e aragonese. L’Argimusco, con i suoi megaliti in arenaria dalle forme peculiari, resta oggetto di interesse per studiosi e visitatori.

