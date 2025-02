Selezione per 626 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri

Ha preso il via il processo di selezione per il reclutamento di 626 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Un successivo decreto stabilirà l’ammissione di ulteriori 24 candidati, a condizione che siano in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura esclusivamente online entro l’8 marzo, accedendo alla sezione concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Il percorso selettivo prevede diverse fasi, tra cui prove scritte di preselezione e composizione italiana, test di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, oltre a una prova orale finale.

L’ingresso nell’Arma dei Carabinieri offre l’opportunità di far parte di un’Istituzione che fonda la propria attività su tradizione e valori, garantendo sicurezza e legalità attraverso una rete capillare di comandi, tra cui le Stazioni Carabinieri, punti di riferimento essenziali per i cittadini.

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani in possesso di diploma di scuola superiore o che lo conseguiranno nell’anno scolastico 2024/2025. È richiesto inoltre che, alla data di scadenza della domanda, i candidati abbiano compiuto almeno 17 anni e non abbiano superato il 26º anno di età.

Coloro che supereranno le selezioni saranno ammessi al 15º Corso Triennale Allievi Marescialli, durante il quale seguiranno un percorso formativo di tre anni presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Il programma comprende corsi militari e universitari con indirizzo giuridico-amministrativo, al termine dei quali i frequentanti conseguiranno la laurea di primo livello in “Scienze Giuridiche della Sicurezza”. Completato il ciclo formativo, i nuovi Marescialli assumeranno incarichi di responsabilità all’interno delle diverse strutture dell’Arma, diventando figure di riferimento per la collettività.

