“Lettere dal carcere” un ponte tra realtà giovanili distanti

È in corso un progetto di scambio epistolare tra studenti del liceo Regina Elena di Acireale e giovani detenuti dell’Istituto penale per i minorenni (Ipm) di Acireale. L’iniziativa, denominata “Corrispondenze”, mira a creare un ponte comunicativo tra due realtà giovanili distanti, favorendo un confronto che supera le barriere fisiche e sociali. Il laboratorio è promosso dal Centro di aggregazione giovanile (Cag) di piazza Bovio a Catania, con la collaborazione del Regina Elena, del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) 2 di Giarre e dell’Ipm di Acireale.

Gli studenti coinvolti, seguiti da insegnanti ed educatori, si scambiano lettere con i coetanei che frequentano i corsi del Cpia all’interno della struttura penitenziaria. Per tutelare la privacy, la corrispondenza è sottoposta a un controllo rigoroso: sono vietati riferimenti a indirizzi, nomi reali e dati personali. Ogni partecipante utilizza un nickname per mantenere l’anonimato.

Il percorso epistolare si apre con una presentazione personale, basata su un questionario che invita i ragazzi a condividere ricordi, aspirazioni, esperienze di sofferenza e riflessioni sulle dinamiche familiari e personali, inclusi temi come la divisione dei compiti in coppia e la genitorialità.

Il laboratorio è gestito dagli operatori sociali Cristiano Licata e Alberto Incarbone, della cooperativa Futura ’89, che si occupano della gestione della corrispondenza. Le attività sono coordinate da referenti scolastiche e educatrici, tra cui le professoresse Agata Arcidiacono e Clara Grasso (Regina Elena), Katerina Maddi (Cpia 2 di Giarre), e le educatrici Rita Scandura e Marinella Patanè (Ipm di Acireale).

Il Cag di piazza Bovio, operativo dal maggio 2023 e finanziato con fondi ex Pon Metro 2014-2020 del Comune di Catania, fornisce sostegno scolastico e attività ricreative a 38 minori provenienti da famiglie con Isee sotto i diecimila euro, rappresentando un punto di riferimento per le comunità di San Berillo, Fiera e piazza Bovio.

