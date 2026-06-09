Policlinico di Messina senza Direttore Generale da quattro mesi

A oltre quattro mesi dall’assenza di una guida definitiva, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina continua a non avere un Direttore Generale. La questione è stata portata all’attenzione del Governo regionale attraverso un’interrogazione parlamentare presentata dal deputato di Sud Chiama Nord Giuseppe Lombardo, sottoscritta anche dai colleghi Cateno De Luca e Matteo Sciotto.

L’atto ispettivo è stato indirizzato al Presidente della Regione e all’Assessore regionale alla Salute con l’obiettivo di ottenere chiarimenti sulle iniziative che l’esecutivo intende adottare per procedere alla nomina del nuovo vertice dell’azienda ospedaliera.

Secondo quanto evidenziato da Lombardo, dopo le dimissioni del dottor Giorgio Giulio Santonocito, rassegnate nel gennaio scorso, e quelle del dottor Salvatore Iacolino nel mese di marzo, la struttura sanitaria è rimasta priva di una direzione stabile. Una condizione che, a giudizio dei parlamentari firmatari, potrebbe avere ripercussioni sulla pianificazione delle attività sanitarie, sulla gestione degli investimenti programmati e sul funzionamento complessivo dell’ospedale universitario.

«Il Policlinico Universitario “G. Martino” rappresenta una realtà fondamentale per l’assistenza sanitaria, la formazione accademica e la ricerca scientifica. È necessario garantire una governance stabile e autorevole in grado di assicurare continuità amministrativa e operativa», ha dichiarato Lombardo.

Attraverso l’interrogazione, i deputati chiedono inoltre di conoscere le motivazioni che hanno finora rallentato il procedimento di nomina e le tempistiche previste per la conclusione dell’iter. «La sanità messinese non può permettersi vuoti decisionali e necessita di risposte chiare da parte del Governo regionale», ha aggiunto il parlamentare.

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