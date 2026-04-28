Messina Volley espugna Aragona con un secco 3-0

Vittoria esterna per il Messina Volley nel primo turno dei play-off promozione di Serie C. La formazione guidata da Marcela Nielsen ha superato con un netto 3-0 la Pallavolo Aragona sul campo della Palestra dello Sport di Agrigento, imponendosi in tre set con parziali progressivamente più ampi.

L’avvio della gara è stato equilibrato, con il primo set in parità fino al 9-9. Successivamente le ospiti hanno allungato grazie ai punti di Nielsen e Barbora Basile, consolidando il vantaggio con il muro di Rebecca La Spada. Dopo un tentativo di reazione della squadra di casa, il Messina Volley ha chiuso il parziale sul 18-25.

Nel secondo set le peloritane hanno preso subito il controllo, portandosi avanti 4-1 e ampliando progressivamente il margine con i contributi di Alessandra Cuzzola e Giulia Mondello. Il set si è concluso sul 15-25, con un’ulteriore dimostrazione di solidità in attacco e a muro.

Nel terzo parziale il divario si è ampliato ulteriormente. Dopo un iniziale vantaggio ospite, un lungo break ha portato il punteggio sul 6-19, rendendo evidente la superiorità del Messina Volley. Il match si è chiuso sull’8-25 con un ace di La Spada.

“Abbiamo iniziato con un po’ di rigidità, ma poi abbiamo espresso un buon gioco”, ha dichiarato Marcela Nielsen. Soddisfazione anche per Rebecca La Spada, che ha sottolineato la preparazione alla gara. Dall’altra parte, Carina Laura Gotte ha riconosciuto i meriti delle avversarie, evidenziando una prestazione al di sotto delle aspettative. Il presidente della Pallavolo Aragona, Nino Di Giacomo, ha rimarcato il divario tecnico tra le due squadre.

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