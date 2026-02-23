“Direzione Futuro” Lega e Democrazia Cristiana, Germanà ribadisce l’intesa

La collaborazione tra Lega e Democrazia Cristiana in Sicilia è stata al centro dell’intervento del segretario regionale della Lega, Nino Germanà, durante l’evento “Direzione Futuro”, promosso dalla Democrazia Cristiana a Caltanissetta. Nel corso del suo intervento, Germanà ha chiarito la posizione del suo partito in merito ai rapporti con la formazione politica, sottolineando la continuità del dialogo tra le due realtà.

“Qualcuno ha detto che la Lega che mi onoro di rappresentare e la Democrazia Cristiana avevano iniziato una collaborazione, altri dopo la burrasca hanno detto che si era interrotta. In realtà non è mai iniziata né mai si è interrotta ma c’è sempre stata perché condividiamo le stesse idee e gli stessi valori”, ha dichiarato il segretario regionale della Lega.

Germanà ha inoltre richiamato l’intervento del capogruppo della Democrazia Cristiana all’Assemblea regionale siciliana, Carmelo Pace, ribadendo il ruolo e l’identità del partito. “La Dc non è soltanto un simbolo come oggi ha detto, nel suo intervento, il capogruppo all’Ars Carmelo Pace”, ha affermato, evidenziando la dimensione collettiva della formazione politica.

Secondo il dirigente della Lega, la Democrazia Cristiana rappresenta una realtà composta da una comunità di persone che nel tempo ha dimostrato la capacità di esprimere una classe dirigente qualificata. “La Democrazia cristiana non è di un soggetto singolo ma è fatta da una comunità popolare di donne e uomini che ha dimostrato di saper esprimere classe dirigente di grandissima qualità. Ed è proprio nei confronti di questo popolo che bisogna avere grande rispetto”, ha aggiunto.

L’intervento si inserisce nel quadro delle relazioni politiche regionali e del confronto tra le diverse forze presenti nello scenario siciliano.

