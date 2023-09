Il presidente dell’Ars coinvolto in incidente stradale a Milano

Galvagno: “A parte qualche punto di sutura e alcuni dolori intercostali, sto bene”.

Gaetano Galvagno è stato coinvolto in un incidente stradale a Milano. Il presidente dell’Assemblea della Regione Siciliana era a bordo di un’auto che è finita fuori strada per evitare un’ambulanza con sirene attivate. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra viale Marche e viale Zara. Galvagno è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli, dove è ricoverato in condizioni non gravi.

Il Presidente ha dichiarato: “A parte qualche punto di sutura e alcuni dolori intercostali, sto bene. È grazie alle cinture allacciate se io ed un mio amico possiamo raccontare dell’incidente avuto stamattina a Milano. Ringrazio tutti coloro che mi dimostrano affetto con messaggi e telefonate. Tornerò in Sicilia e conto di riprendere il mio lavoro all’Ars. Ringrazio le Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso, i medici e gli infermieri per il soccorso immediato.”

