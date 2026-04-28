Parcheggi insufficienti al Piemonte-IRCCS, scatta la protesta UIL

La carenza di parcheggi nei pressi dell’ospedale Piemonte-IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo viene segnalata come una criticità crescente dalla UIL Funzione Pubblica. Secondo il sindacato, la situazione, aggravata dalla presenza di cantieri lungo viale Europa, sta creando difficoltà rilevanti sia per il personale sanitario sia per gli utenti della struttura. Medici, infermieri e operatori sarebbero costretti quotidianamente a lunghe ricerche di stalli disponibili, con il rischio di ritardi nell’ingresso in servizio e di sanzioni o rimozioni dei veicoli.

Il quadro delineato evidenzia ripercussioni sull’organizzazione interna e sul livello dell’assistenza. “Siamo davanti a una situazione insostenibile per un presidio sanitario di questa importanza”, ha dichiarato Livio Andronico, aggiungendo: “Non si può chiedere a chi ogni giorno garantisce cure e assistenza di iniziare il turno con l’ansia di una multa o di un carro attrezzi. È una mancanza di rispetto verso i lavoratori e verso i cittadini”.

Al centro delle contestazioni, in particolare, la gestione del cantiere su viale Europa, dove, secondo la UIL FP, ampie porzioni risultano sottratte alla sosta oltre le necessità operative. “Qui non si tratta solo di parcheggi: è il funzionamento stesso del servizio sanitario che viene compromesso”, ha proseguito Andronico.

Il sindacato sollecita interventi immediati, tra cui una riorganizzazione dei lavori per fasi, la riapertura delle aree non interessate, l’individuazione di spazi dedicati al personale e la sospensione temporanea delle sanzioni. “Servono soluzioni subito, non promesse”, ha concluso Andronico, annunciando la possibilità di uno stato di agitazione in assenza di risposte.

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