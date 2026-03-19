Federconsumatori Sicilia, rincari record per i voli pasquali

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali torna a crescere il costo dei collegamenti aerei da e per la Sicilia, con rincari che incidono in modo significativo sulla possibilità di rientro per chi vive fuori regione. Secondo un monitoraggio di Federconsumatori Sicilia aggiornato al 18 marzo 2026, scegliendo partenze tra il 2 e il 3 aprile e rientro il 7, i prezzi raggiungono livelli elevati su diverse tratte nazionali.

Per un viaggio andata e ritorno con Ryanair da Milano a Catania si registrano tariffe pari a 407,39 euro, mentre da Torino si arriva a 431,98 euro. Non più contenuti i costi verso Palermo: 352,64 euro da Bergamo e 410,15 euro da Verona. Tariffe ancora più alte per chi opta per Ita Airways, con 470,5 euro per la tratta Milano-Palermo e 540,88 euro per il collegamento Bologna-Catania.

L’incremento dei prezzi si inserisce in una dinamica ormai consolidata nei periodi di maggiore domanda, in cui l’offerta limitata di voli e le strategie tariffarie determinano aumenti consistenti. A subirne gli effetti sono in particolare lavoratori, studenti e famiglie residenti fuori dall’Isola.

“Il caro voli non è solo un problema economico, ma una vera e propria questione sociale – dichiara Giovanni Castronovo di Nun si parti – perché limita il diritto dei siciliani a mantenere un legame con la propria terra”.

Le associazioni segnalano come le misure regionali basate su incentivi generalizzati non abbiano prodotto effetti concreti sui prezzi. Federconsumatori Sicilia, Nun si parti e CGIL Sicilia hanno richiesto l’istituzione di un tavolo permanente sul tema, ma dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è arrivata la precisazione che non è possibile intervenire direttamente sulle politiche tariffarie delle compagnie.

Tra le proposte avanzate, l’incremento dei voli nei periodi di picco attraverso incentivi mirati alle compagnie aeree, con l’obiettivo di ampliare l’offerta e contenere le tariffe.

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