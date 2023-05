Ospedale Papardo di Messina: leader in Sicilia durante la Pandemia

Successo del Pronto Soccorso dell’Ospedale Papardo di Messina:

leader in Sicilia durante la Pandemia.

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Papardo di Messina ha ottenuto eccellenti risultati, confermandosi come il migliore in Sicilia. Il Professore Firenze (nella foto) ha elogiato il personale per il loro impegno nell’affrontare l’emergenza sanitaria.

L’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha reso pubblici i dati sulle performance dei Pronto Soccorso siciliani. Nonostante la pandemia da Covid-19, il Pronto Soccorso dell’Ospedale Papardo si è classificato al primo posto nel 2021.

L’Ospedale Papardo è riconosciuto per la sua eccellenza operativa e il livello di performance del suo Pronto Soccorso è stato valutato come “alto”. Il Direttore della U.O.C. di Astanteria, Dott. Fabio Parducci, ha espresso gratitudine ai membri del suo team e a tutto il personale impegnato in questa importante area.

Il Commissario Straordinario, Prof. Alberto Firenze, ha sottolineato che il Pronto Soccorso dell’AO Papardo è un altro esempio di eccellenza all’interno dell’ospedale. Nonostante l’impatto della pandemia, il Pronto Soccorso ha svolto in modo eccezionale il suo ruolo centrale per la città di Messina.

