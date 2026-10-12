Catania, il messinese Carlo Pagano alla guida della Squadra Mobile

Cambio al vertice della Squadra Mobile della Questura di Catania. Si è insediato il nuovo dirigente, Carlo Pagano, 48 anni, originario della provincia di Messina e Primo Dirigente della Polizia di Stato. Subentra a Emanuele Fattori, destinato alla guida della Squadra Mobile di Milano.

Pagano arriva dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma, dove ha ricoperto l’incarico di direttore della IV Divisione, competente per le indagini patrimoniali e anticorruzione.

Nel corso dell’incontro con il Questore di Catania, il nuovo dirigente ha assicurato il proprio impegno nella prosecuzione delle attività investigative e nel contrasto alla criminalità comune e organizzata. L’obiettivo è garantire continuità al lavoro svolto dalla Squadra Mobile etnea, impegnata nelle operazioni di polizia giudiziaria sul territorio provinciale.

La carriera di Pagano comprende precedenti incarichi alla guida delle Squadre Mobili di Potenza, Taranto e Padova, durante i quali ha coordinato numerose attività investigative e operazioni di polizia giudiziaria.

Il dirigente ha inoltre approfondito diversi ambiti specialistici attraverso corsi e seminari organizzati dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia e dalla Scuola Superiore di Polizia. La sua formazione riguarda, in particolare, il contrasto alla tratta di esseri umani, il traffico di sostanze stupefacenti, le indagini economico-patrimoniali e i reati contro la pubblica amministrazione.

Nel corso della propria attività professionale ha anche svolto incarichi di docenza nell’ambito dei percorsi di formazione destinati al personale dirigente della Polizia di Stato.

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