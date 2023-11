Gioiosa Marea, 3 anni e 2 mesi ad un 41enne per maltrattamenti

Nella serata di ieri, a Gioiosa Marea (ME), è stato eseguito l’ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare sostitutiva nei confronti di un individuo di 41 anni. Questi è stato condannato a 3 anni di reclusione e 2 mesi per maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché per lesioni personali. La condanna è stata emessa su attivazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, diretto dal dott. Angelo Vittorio Cavallo.

Il provvedimento restrittivo è il risultato delle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea, a partire dal gennaio 2021, in seguito alla denuncia presentata dalla moglie dell’uomo. Queste indagini hanno documentato diversi episodi conflittuali, alcuni dei quali caratterizzati da violenza fisica, avvenuti tra gennaio 2019 e dicembre 2020, tutti in presenza dei figli minori.

Nella serata di ieri, i Carabinieri hanno localizzato e arrestato l’uomo presso la sua abitazione, dando esecuzione all’ordine di carcerazione ricevuto. Dopo le procedure di rito, il 41enne è stato condotto presso il domicilio da lui indicato, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

