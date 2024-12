Inaugurata una nuova Unità di Oncologia al “Cutroni Zodda”

Inaugurata presso il Presidio Ospedaliero “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto la nuova Unità Operativa Semplice di Oncologia Medica, un progetto che rappresenta un significativo progresso per la sanità locale. L’apertura è stata annunciata dal direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, il quale ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti oncologici.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura del nostro nuovo reparto oncologia, un passo fondamentale per migliorare la qualità delle cure per i pazienti affetti da tumore,” ha dichiarato Cuccì durante la cerimonia inaugurale. Ha poi aggiunto: “Vogliamo garantire un’assistenza personalizzata e multidisciplinare, supportando i pazienti e le loro famiglie in ogni fase del percorso terapeutico.”

La nuova struttura, inizialmente istituita prima della pandemia, è stata completamente riprogrammata per rispondere alle esigenze del territorio. Dotata di otto postazioni per trattamenti chemioterapici, il reparto offre poltrone confortevoli per le sedute, puntando su tecnologie avanzate e un team altamente specializzato.

Cuccì ha inoltre evidenziato l’introduzione del servizio di ricovero in day hospital: “Un’opzione che consente ai pazienti di ricevere cure efficaci e tempestive, tornando a casa lo stesso giorno. Questo servizio migliora la qualità dell’assistenza, rendendola più comoda e meno invasiva.”

La nuova Unità rappresenta una soluzione importante per ridurre i disagi dei pazienti, che finora dovevano affrontare viaggi per raggiungere l’Ospedale San Vincenzo di Taormina. A partire da gennaio 2025, sarà attiva la somministrazione di chemioterapie endovenose per trattamenti brevi, con un successivo ampliamento per includere l’intera gamma di terapie oncologiche.

