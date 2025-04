In Sicilia nasce l’Osservatorio Intelligenza Artificiale per le imprese

Un Osservatorio regionale dedicato all’Intelligenza Artificiale sarà istituito presso l’assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, con lo scopo di supportare le imprese locali nell’adozione di tecnologie innovative e affrontare con approccio sistemico le sfide imposte dalla digitalizzazione e dalla concorrenza globale. L’iniziativa è stata resa pubblica dall’assessore regionale Edy Tamajo durante il convegno “Sicilia laboratorio di sviluppo economico: risultati e prospettive”, tenutosi presso l’università Lumsa di Palermo.

Secondo quanto dichiarato da Tamajo, «l’intelligenza artificiale non è una minaccia da temere, ma una risorsa da governare». L’Osservatorio, denominato OS-AI, sarà strutturato come organismo tecnico-scientifico permanente e si propone di fungere da punto di riferimento per interpretare i cambiamenti in atto, orientare le decisioni istituzionali e valorizzare le competenze scientifiche e imprenditoriali del territorio.

Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con università e imprese siciliane che manifesteranno interesse a partecipare, coinvolgendo specialisti provenienti da ambiti disciplinari differenti. La governance dell’Osservatorio sarà definita con il contributo del direttore generale del dipartimento Attività produttive, Dario Cartabellotta, per assicurare un confronto costante tra gli attori istituzionali, accademici e imprenditoriali. L’obiettivo principale dell’OS-AI sarà quello di fornire strumenti utili alla pianificazione regionale, mappare i fabbisogni del sistema produttivo, individuare opportunità e progettare percorsi formativi adeguati a rafforzare la competitività della Sicilia nei comparti strategici.

Come sottolineato da Tamajo, «questa iniziativa rappresenta un passaggio strategico per radicare in Sicilia una cultura dell’innovazione diffusa, inclusiva e sostenibile».

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁