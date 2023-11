Messina, inaugurazione della mostra “1908 CittàMuseoCittà”

L’inaugurazione della mostra “1908 CittàMuseoCittà” segna un passo cruciale per la rinascita di Messina. Antonio De Luca, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, ha giocato un ruolo fondamentale nell’ottenere i fondi per questa iniziativa, con 250 mila euro provenienti dalla sua iniziativa normativa e altri 50 mila euro ottenuti recentemente. La mostra è stata istituita in seguito all’approvazione nel 2019 della Legge che istituisce la giornata della memoria del terremoto di Messina.

De Luca, Capogruppo all’ARS del Movimento 5 Stelle, sottolinea l’importanza di questo momento per la città di Messina. Egli auspica che questa iniziativa sia il primo passo per avviare un circuito economico e culturale basato sull’evento sismico. Questo circuito dovrebbe includere l’organizzazione di congressi nazionali, eventi culturali e altre iniziative che possano sostenere l’economia della città.

“Entro il prossimo dicembre, Messina dovrebbe diventare il fulcro di una serie di iniziative legate a questo evento”, afferma De Luca. Egli suggerisce che Comune, Università e Regione collaborino per creare un mese ricco di eventi e momenti di crescita e riflessione. Le scuole locali dovrebbero anche essere coinvolte in questo processo.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il terremoto del 1908, un evento che ha segnato la storia di Messina, in un momento di rinascita, risveglio e consapevolezza per tutti i messinesi.

