Sicilia, via libera a 19 progetti per la rete idrica da 47 milioni

La Regione Siciliana ha definito l’elenco degli interventi destinati al rafforzamento e alla modernizzazione delle infrastrutture idriche dell’Isola, approvando 19 progetti per un valore complessivo superiore a 47 milioni di euro. La graduatoria definitiva è stata pubblicata dall’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, tramite il dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti, a conclusione della valutazione delle proposte presentate dalle Assemblee territoriali idriche (Ati) e da Siciliacque.

I finanziamenti provengono dal Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027, nell’ambito dell’azione dedicata al miglioramento del Servizio idrico integrato. Circa 40 milioni di euro saranno destinati alla riqualificazione, al potenziamento e alla sicurezza delle reti di distribuzione dell’acqua potabile, mentre oltre 7 milioni serviranno per opere finalizzate all’efficientamento delle infrastrutture e alla diminuzione delle dispersioni idriche.

«La Regione – afferma l’assessore Francesco Colianni – sta investendo molto sull’ammodernamento delle infrastrutture idriche. Il nostro obiettivo è tutelare una risorsa preziosa come l’acqua rendendo le reti di distribuzione sempre più efficienti e riducendo le perdite per garantire ai cittadini un servizio di migliore qualità».

Le istanze presentate sono state complessivamente 143, ma soltanto 19 sono risultate ammissibili al finanziamento. Tra queste figurano quattro interventi dell’Ati Messina nei comuni di Capri Leone, Patti, Torregrotta e Castell’Umberto. Tre progetti ciascuno riguardano le Ati di Palermo, Agrigento ed Enna, mentre due interventi sono stati approvati per l’Ati Siracusa e due per Siciliacque. Completano il quadro un progetto dell’Ati Catania ad Adrano e uno dell’Ati Trapani a Poggioreale.

L’emissione dei decreti di finanziamento è prevista a partire dalla prossima settimana. La commissione incaricata della valutazione ha inoltre giudicato finanziabili ulteriori 41 interventi, di cui 22 già pronti per l’avvio dei lavori ma attualmente privi della necessaria copertura economica. «L’assessorato proverà a reperire le risorse necessarie», ha aggiunto Colianni.

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