Attivata l’Unità Spinale all’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”

L’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina ha annunciato l’attivazione dell’Unità Operativa Complessa di Unità Spinale, completando così l’offerta riabilitativa dell’Istituto. La nuova struttura, attiva da alcuni mesi, si occupa della presa in carico e del trattamento di pazienti con lesioni midollari, impiegando tecnologie avanzate e strumenti di robotica per i protocolli riabilitativi.

L’iniziativa si inserisce pienamente nella mission dell’IRCCS, focalizzata sulla ricerca clinica traslazionale nel campo delle neuroscienze e delle gravi cerebrolesioni acquisite. La realizzazione del progetto è stata promossa dalla Direzione Strategica, composta dal Direttore Generale Maurizio Lanza, dal Direttore Scientifico Angelo Quartarone, dal Direttore Sanitario Marcello Nucifora e dal Direttore Amministrativo Maria Felicita Crupi, con il contributo delle Unità Operative di Neuroriabilitazione, Neurologia e Recupero e Riabilitazione Funzionale, dirette rispettivamente da Carmela Rifici, Rosario Grugno ed Edoardo Sessa.

“Si tratta di un risultato ottenuto grazie alla collaborazione di tutte le figure professionali dell’Istituto – ha dichiarato il Direttore Generale Maurizio Lanza – e al grande impegno del personale medico, infermieristico, tecnico e oss, che ha consentito l’attivazione di sette posti letto presso il Presidio Ospedaliero Piemonte, con risorse economiche sostanzialmente invariate”. Lanza ha inoltre espresso riconoscenza “per la disponibilità e il confronto costante con le organizzazioni sindacali”.

Il progetto è stato possibile anche grazie all’ampliamento del tetto di spesa per le assunzioni, autorizzato dall’Assessorato regionale alla Salute, che ha permesso il reclutamento del personale necessario. Le richieste di ricovero vengono gestite tramite procedura pubblica sul sito www.irccsme.it e valutate da una Commissione multidisciplinare.

