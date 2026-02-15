Marco Corsaro guida la Commissione ANCI per il Mezzogiorno

Marco Corsaro, sindaco di Misterbianco, è stato nominato presidente della Commissione nazionale ANCI per il Mezzogiorno e la Coesione territoriale. La designazione è stata formalizzata dal presidente nazionale dell’Associazione dei Comuni italiani Gaetano Manfredi e dal presidente del Consiglio nazionale Marco Fioravanti. Corsaro assumerà la guida dell’organismo incaricato di promuovere e coordinare le strategie di sviluppo per il Sud e di intervenire sui divari territoriali.

Il primo cittadino etneo ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto, sottolineando il valore dell’esperienza amministrativa maturata in Sicilia. «Accolgo l’incarico con orgoglio e gratitudine verso l’Anci – afferma Corsaro – assumendo l’impegno di portare su scala nazionale le battaglie che, in questi anni, abbiamo sostenuto in Sicilia per il buongoverno locale». Il sindaco ha inoltre ribadito il ruolo dei Comuni e dei sindaci nell’attuazione delle politiche di coesione, evidenziando che gli enti locali devono essere «protagonisti delle Politiche di Coesione, non semplici destinatari finali delle scelte, ma attori centrali che operano ogni giorno a stretto contatto con i cittadini e con le esigenze dei territori».

Corsaro ha quindi ringraziato Forza Italia per il sostegno ricevuto nella sua candidatura, citando il senatore Maurizio Gasparri, l’eurodeputato Marco Falcone e il sindaco di Ancona Daniele Silvetti.

Nel commentare il contesto istituzionale attuale, il sindaco di Misterbianco ha evidenziato il rilievo delle politiche di coesione nell’agenda nazionale ed europea. «In questo momento storico – ha dichiarato – le politiche di coesione rappresentano uno dei pilastri dell’agenda nazionale ed europea», richiamando l’azione del Governo e il contributo del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. In tale quadro, ANCI viene indicata come interlocutore strategico chiamato a rafforzare la rappresentanza delle istanze della Sicilia e dell’intero Mezzogiorno.

👁 Articolo letto 323 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.