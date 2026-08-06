Ponte sullo Stretto, il Governo approva la nuova Relazione Iropi

Il Consiglio dei ministri ha approvato la nuova Relazione “Iropi”, documento che entrerà a far parte della documentazione destinata al Cipess nell’ambito dell’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Il provvedimento sarà inoltre trasmesso alla Commissione europea, mentre resta atteso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e prosegue il percorso istituzionale che comprende anche gli adempimenti davanti alla Corte dei conti.

La relazione riguarda i cosiddetti “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”, previsti dall’articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva Habitat dell’Unione europea, che consentono, per infrastrutture di particolare rilevanza, specifiche deroghe ai vincoli comunitari a fronte di adeguate misure compensative. Una prima versione era stata predisposta nel 2025, ma il Governo ha riformulato il documento per recepire le osservazioni formulate dalla Corte dei conti.

Secondo quanto riportato dall’esecutivo, la procedura di Valutazione di impatto ambientale e la Valutazione di incidenza ambientale sono state completate. La nuova delibera afferma la sussistenza dei motivi di rilevante interesse pubblico legati alla salute e alla sicurezza pubblica per il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. L’opera interessa tre siti appartenenti alla rete Natura 2000, per i quali sono previste misure di compensazione finalizzate a garantire l’equilibrio complessivo degli habitat coinvolti.

La relazione ribadisce che il ponte consentirebbe l’attraversamento dello Stretto in circa 15 minuti, migliorando l’accessibilità dell’isola, la resilienza del sistema dei trasporti e gli aspetti connessi alla protezione civile, allo sviluppo economico e alla sicurezza nazionale. Il documento indica inoltre che gli impatti ambientali previsti sarebbero limitati e in gran parte temporanei, interessando in particolare praterie di posidonia, scogliere e alcuni habitat terrestri, con interventi di mitigazione e compensazione.

L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha dichiarato: «L’approvazione della Relazione Iropi è un altro passaggio fondamentale, in vista della nuova delibera che dovrà assumere il Cipess. Testimonia ulteriormente la volontà dell’intero Governo, del ministero delle Infrastrutture e del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di realizzare l’opera». Analoga valutazione è stata espressa dalla senatrice della Lega Tilde Minasi e dalla deputata Valeria Sodano, che hanno definito il provvedimento «un passaggio fondamentale» verso la realizzazione dell’infrastruttura.

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