Avvocato aggredito con l’acido, proseguono le ricerche della donna

Proseguono tra le province di Messina e Catania le ricerche della 47enne accusata di avere aggredito con una sostanza corrosiva l’avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni. L’episodio è avvenuto il 25 settembre a Messina. Il legale, raggiunto dal liquido al volto e in diverse parti del corpo, ha riportato ustioni e lesioni sul 20 per cento della superficie corporea. Ricoverato al Centro Grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania, sarebbe in lento e graduale miglioramento.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri dei Comandi provinciali di Messina e Catania. La donna, residente nell’hinterland catanese, nel 2007 era stata condannata per l’omicidio del marito e aveva concluso la parte finale della pena nell’ex Opg di Barcellona Pozzo di Gotto. Dal 2020 risultava libera.

Secondo il racconto fornito da Broccio, la 47enne era arrivata alla stazione ferroviaria di Messina per sottoporgli alcuni documenti relativi a un procedimento penale nel quale figurava come parte offesa. Il professionista l’aveva già assistita in passato.

Durante il tragitto verso Santo Stefano, la donna avrebbe improvvisamente strappato gli occhiali al legale, lanciandoli dal finestrino. Poco dopo, con l’auto ferma, avrebbe estratto dalla borsa una bottiglietta e spruzzato la sostanza corrosiva contro Broccio, colpendolo al braccio, al collo, al viso, al torace e alle cosce. L’avvocato è riuscito a proteggere gli occhi con un braccio e a raggiungere il proprio studio, da dove ha chiamato il 112. Dopo le prime cure al Policlinico di Messina è stato trasferito a Catania.

Il Consiglio nazionale forense ha espresso solidarietà a Broccio e all’Ordine degli Avvocati di Messina, ribadendo, attraverso il presidente Francesco Greco, «la necessità di tutelare gli avvocati» da minacce, intimidazioni e violenze.

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