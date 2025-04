📽 A Gioiosa Marea rappresentato il dramma sacro “Ecce Homo”

di Maria Cristina Miragliotta – A Gioiosa Marea, in provincia di Messina, è andato in scena lo spettacolo teatrale “Ecce Homo: dramma Sacro in due atti”, realizzato dal Circolo A.R.C.I. della cittadina tirrenica. La rappresentazione, ispirata a tematiche religiose, ha proposto un’impostazione drammaturgica solenne, articolata in due atti distinti. La regia teatrale è stata curata da Giuseppe Princiotta, che ha guidato l’intero processo artistico, dalla preparazione degli interpreti alla definizione delle soluzioni sceniche.

Lo spettacolo si è contraddistinto per un’impostazione che ha valorizzato la coralità e la dimensione simbolica del testo, in un contesto teatrale orientato al recupero della tradizione sacra. L’impegno produttivo del Circolo A.R.C.I. ha coinvolto i membri dell’associazione in tutte le fasi del lavoro, compresa la realizzazione dei costumi, l’allestimento scenografico e la definizione dell’atmosfera narrativa.

La rappresentazione ha evidenziato un forte legame con la drammaturgia religiosa, sviluppando una narrazione che si inserisce nella continuità di eventi culturali locali dedicati alla riflessione spirituale. La regia di Princiotta ha condotto il pubblico attraverso una progressione scenica strutturata, enfatizzando i momenti centrali della vicenda. L’iniziativa teatrale si colloca nel quadro delle attività culturali promosse dal Circolo A.R.C.I., volto a favorire la partecipazione e l’espressione artistica nella comunità . – Riprese e montaggio di Alessio Forzano.

