Caro-Voli, Musolino attacca: “Sicilia Express non è la soluzione”
La senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, interviene sul tema del caro voli e delle difficoltà di rientro per gli studenti fuori sede in occasione delle festività pasquali, criticando le iniziative adottate dalla Regione Siciliana. In una nota, la parlamentare definisce insufficiente la riproposizione del cosiddetto “Sicilia Express”, proposta dal presidente Renato Schifani.
“Assistiamo all’ennesima rappresentazione di un esecutivo regionale distante dalle esigenze reali e incapace di affrontare il nodo del caro voli”, afferma Musolino. La senatrice richiama inoltre le recenti consultazioni referendarie, sostenendo che le famiglie abbiano già sostenuto costi elevati per consentire agli studenti di rientrare in Sicilia, a fronte del mancato riconoscimento del voto fuori sede.
Secondo la parlamentare, la soluzione del treno speciale non risponde alle criticità strutturali del sistema dei trasporti. “Si propone un viaggio lungo e poco competitivo, presentato come un intervento risolutivo, mentre il problema dei prezzi dei voli resta irrisolto”, osserva.
Musolino evidenzia come i giovani si trovino a scegliere tra tariffe aeree elevate e lunghi spostamenti ferroviari, definendo tale situazione “una conseguenza delle carenze nelle politiche di continuità territoriale”. Nella nota si sottolinea la necessità di garantire collegamenti accessibili e condizioni economiche sostenibili per chi studia o lavora fuori dall’isola.
“I cittadini siciliani chiedono servizi adeguati, costi contenuti e il pieno esercizio dei propri diritti, inclusi quelli legati allo studio e alla partecipazione elettorale”, conclude la senatrice.
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