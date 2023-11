Truffatori che si spacciano per Amazon, come proteggerti dalle frodi

Nel contesto attuale, è essenziale prestare massima attenzione alle frodi che sfruttano il nome di Amazon. Scopri come riconoscerle e evitarle.

Il team di Amazon è costantemente impegnato nella salvaguardia dei clienti. Vogliamo aiutarti a difenderti dalle frodi che coinvolgono il furto di identità, dove gli imbroglioni si fingono aziende affidabili per ottenere informazioni delicate come il tuo codice fiscale, i dati bancari o le credenziali del tuo account Amazon.

I truffatori, per sfuggire all’individuazione, si evolvono costantemente, adottando nuove tecnologie e modificando le loro tattiche. Tra le frodi più recenti figurano i tentativi di phishing tramite email e le truffe legate alla conferma di ordini.

Le truffe di Phishing via Email:

I truffatori inviano email, fingendosi Amazon, e allegano documenti che affermano la sospensione o il blocco del tuo account. Questi allegati spingono a cliccare su link fraudolenti per “aggiornare l’account” e richiedono dati personali come informazioni di pagamento o credenziali di accesso.

Prima di cliccare su qualsiasi link o fornire dati, verifica sempre l’autenticità dell’email o del link. Nel tuo Centro Comunicazioni potrai trovare un registro delle comunicazioni ufficiali di Amazon.

Truffe di conferma di ordini:

Queste truffe comprendono chiamate, messaggi o email inaspettate, spesso legate a presunti acquisti non autorizzati, che ti esortano ad agire con urgenza per confermare o annullare l’acquisto. Gli imbroglioni cercano di ottenere informazioni di pagamento o bancarie, di far installare software sul tuo dispositivo o di farti acquistare buoni regalo.

Amazon non invia comunicazioni relative a ordini inaspettati. Per qualsiasi dubbio, verifica sempre i tuoi ordini su Amazon.it o tramite l’app “Amazon Shopping”. La cronologia ordini mostrerà solo acquisti legittimi, e il servizio clienti è disponibile 24/7.

© Riproduzione riservata.