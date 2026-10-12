Messina, Claudio Iozzi torna alla direzione generale di ATM

Claudio Iozzi torna ufficialmente a ricoprire l’incarico di direttore generale di ATM Messina S.p.A. Il nuovo insediamento segue un periodo durante il quale il manager ha svolto altri incarichi nel settore dei trasporti e si inserisce nel percorso di collaborazione tra l’amministrazione comunale, il socio Comune e il nuovo Consiglio di amministrazione della società.

Tra le priorità individuate figurano l’attuazione del contratto di servizio, gli investimenti destinati al rinnovo della flotta con autobus elettrici, la realizzazione delle infrastrutture di ricarica e il completamento degli interventi necessari al ripristino dell’esercizio della linea tranviaria.

Il sindaco Federico Basile ha accolto il rientro del dirigente, sottolineando che «la sua esperienza nel settore e la conoscenza dell’azienda saranno fondamentali per dare un’ulteriore accelerazione ai progetti in corso».

Anche la presidente di ATM, Chiara Sterrantino, ha espresso apprezzamento per il ritorno di Iozzi, evidenziando l’intenzione di proseguire, in collaborazione con l’amministrazione comunale, i programmi infrastrutturali e organizzativi già avviati.

Il nuovo direttore generale ha ringraziato il sindaco, gli amministratori e il Consiglio di amministrazione per la fiducia ricevuta, dichiarando: «Sono onorato di tornare alla guida di ATM per dare continuità al lavoro impostato durante il mio precedente mandato, arricchendolo con le esperienze maturate in questo periodo».

Iozzi ha inoltre rivolto un ringraziamento al direttore uscente Pietro Picciolo, tornato a occuparsi a tempo pieno dei progetti di Patrimonio S.p.A., assicurando la propria collaborazione istituzionale.

Il dirigente ha precisato che sono già riprese le attività operative insieme ai responsabili e ai lavoratori dell’azienda, parallelamente a una ricognizione dello stato di avanzamento dei principali programmi aziendali.

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