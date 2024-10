Sequestrate tre tonnellate di prodotti agroalimentari irregolari

A Caltanissetta, un’operazione del Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia (Noras) del Corpo Forestale della Regione ha portato al sequestro di oltre tre tonnellate di prodotti ortofrutticoli. Nel corso dei controlli al mercato ortofrutticolo della città, le autorità hanno riscontrato diverse irregolarità riguardanti la tracciabilità delle merci, in violazione delle normative europee. In un caso specifico, inoltre, è stata rilevata una non conformità rispetto alla normativa sull’etichettatura, aggravando così il quadro delle violazioni.

La merce sequestrata è costituita da una varietà di prodotti ortofrutticoli, tra cui si distinguono 1.200 chilogrammi di loti e 590 chilogrammi di limoni. Tali irregolarità hanno condotto all’immediata applicazione di tre sequestri amministrativi. Il Corpo Forestale ha, inoltre, emesso sanzioni pecuniarie che ammontano complessivamente a 7.500 euro, in applicazione delle disposizioni vigenti volte a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agroalimentari.

Considerata la natura deperibile dei prodotti sequestrati, la decisione è stata quella di destinarli ad attività di beneficenza locale. La parrocchia Santa Croce di Caltanissetta, sotto la guida di padre Pietro Riggi, ha ricevuto parte della merce per sostenere la mensa per i poveri gestita dall’ente religioso. Altri enti caritatevoli della zona hanno beneficiato della restante parte dei prodotti, contribuendo così al loro riutilizzo a fini sociali e umanitari.

Questa operazione, condotta con particolare attenzione alla tutela dei consumatori e alla salvaguardia delle norme europee, riflette l’impegno delle autorità locali nel monitorare la qualità dei prodotti messi in vendita e nel contrastare le violazioni che possono incidere negativamente sulla fiducia dei consumatori.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo