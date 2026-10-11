Maltempo nel Messinese, 48 interventi dei Vigili del fuoco

Sono stati 48 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina in seguito all’ondata di maltempo che ha interessato il territorio, provocando la caduta di alberi, la presenza di massi sulle strade e difficoltà alla circolazione.

Le operazioni sono iniziate durante la notte e sono proseguite nel corso della giornata, coinvolgendo diverse località della provincia, dalla città dello Stretto alle isole Eolie e alla fascia tirrenica.

Nel territorio comunale di Messina, le squadre sono intervenute per rimuovere alberi abbattuti dal maltempo o pericolanti lungo le carreggiate, mettere in sicurezza massi finiti sulle strade e fronteggiare danni provocati dall’acqua. Tra le emergenze affrontate figura anche l’incendio di un’autovettura. La frazione di Ganzirri è risultata l’area maggiormente interessata dalle richieste di soccorso.

Numerosi interventi anche sull’isola di Lipari, dove i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza di cavi elettrici Enel pericolanti, alla rimozione di un albero caduto e alla sistemazione di un cancello che rappresentava un potenziale pericolo. Nella frazione di Acquacalda sono state inoltre effettuate operazioni di recupero di automobili e altri veicoli rimasti in difficoltà.

A Capo d’Orlando si è reso necessario un intervento per la caduta di massi, con le conseguenti operazioni di messa in sicurezza. Le squadre del Comando provinciale hanno operato su più fronti, completando complessivamente 48 interventi nell’arco della giornata.

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