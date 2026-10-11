De Luca attacca Vannacci: «Con noi nel centrodestra è ininfluente»

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, interviene sugli equilibri politici in vista delle prossime elezioni e ridimensiona il possibile peso elettorale di Roberto Vannacci, alla luce dell’alleanza raggiunta dal suo movimento con il centrodestra.

«Vannacci credeva di poter essere l’ago della bilancia per le prossime elezioni, ma dovrà mettersi l’anima in pace: è ininfluente», dichiara De Luca, facendo riferimento ai primi rilevamenti sulle intenzioni di voto successivi all’accordo politico.

Secondo il leader di Sud chiama Nord, i sondaggi indicherebbero un vantaggio della coalizione di centrodestra rispetto al cosiddetto campo largo, rendendo non determinante l’eventuale contributo elettorale di Vannacci. «Nei primi sondaggi, subito dopo la nostra alleanza col centrodestra, la coalizione batte il campo largo. Possiamo fare a meno del suo populismo da quattro soldi», afferma De Luca. Nella dichiarazione non vengono specificati gli istituti di rilevazione né i dati percentuali ai quali si riferisce.

Il leader autonomista rivendica inoltre il ruolo politico del proprio movimento e la rappresentanza delle realtà locali all’interno della coalizione, sottolineando l’esperienza amministrativa dei suoi esponenti.

«Con Sud chiama Nord, l’unica forza autonomista e realmente civica del panorama politico italiano, siamo pronti a portare in Parlamento la voce dei territori, con l’entusiasmo di chi quei territori li conosce perché li amministra», sostiene De Luca. Il suo intervento si conclude con un riferimento polemico alle formazioni civiche vicine al centrosinistra, definite «civici in provetta».

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