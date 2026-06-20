Ruba un orologio da 15 mila euro in aeroporto, denunciato 73enne

Un uomo di 73 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato dopo essersi appropriato di un orologio di lusso del valore stimato di circa 15 mila euro all’interno dell’aeroporto di Catania. Nei suoi confronti resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

L’episodio è stato ricostruito dagli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera dello scalo etneo a seguito della segnalazione presentata dal proprietario dell’orologio. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti raccogliendo gli elementi necessari per individuare il responsabile.

Determinante si è rivelata l’analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’aerostazione. Le immagini hanno consentito di seguire ogni fase dell’accaduto e di ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il 73enne aveva appena superato i controlli di sicurezza e stava recuperando gli effetti personali collocati nelle apposite vaschette per il passaggio allo scanner. In quel momento avrebbe notato, nel contenitore adiacente, l’orologio appartenente a un altro viaggiatore. Le telecamere avrebbero immortalato l’uomo mentre prendeva il prezioso accessorio e lo indossava rapidamente prima di dirigersi verso il gate d’imbarco.

Successivamente il passeggero è salito a bordo di un volo diretto all’aeroporto di Milano Linate. Conclusa l’attività investigativa, gli agenti di Catania hanno trasmesso ai colleghi della Polizia di Frontiera di Linate le informazioni raccolte e le immagini utili all’identificazione.

Una volta atterrato nel capoluogo lombardo, il 73enne è stato rintracciato dagli agenti milanesi. In tale circostanza l’uomo ha riconsegnato l’orologio, che è stato successivamente restituito al legittimo proprietario. Quest’ultimo ha espresso il proprio ringraziamento alla Polizia di Stato per il recupero del bene.

👁 Articolo letto 196 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.