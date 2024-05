La Cultura Siciliana in mostra: stand regionale al Salone del Libro

La presenza della Sicilia al Salone Internazionale del Libro di Torino, con lo stand della Regione dedicato alla cultura e all’identità siciliana, evidenzia il contributo della regione alla letteratura e alla cultura. Organizzato dall’assessorato regionale dei Beni culturali, l’allestimento dello stand, curato dalla Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace”, si focalizza sul tema “Donna Sicilia. Goliarda e le altre. Antologia di scrittrici siciliane del XX e XXI secolo”. Attraverso questo, si celebra il ruolo delle scrittrici siciliane nella storia letteraria, offrendo una panoramica del loro impatto culturale.

L’area espositiva presenta pubblicazioni della Regione Siciliana e testi degli editori locali, oltre a progetti dell’assessorato per la promozione del libro e della lettura. L’edizione precedente ha visto la Sicilia protagonista degli “Stati generali dei Patti per la lettura”, evidenziando l’impegno della regione nella promozione della cultura letteraria. Il Salone del libro rappresenta un’opportunità unica per la Sicilia di promuovere la sua ricchezza culturale e letteraria a un pubblico internazionale.

La partecipazione siciliana è caratterizzata anche dalla promozione dei “luoghi della lettura” dell’Isola, valorizzando siti culturali e aree coinvolte nei “Patti per la lettura”. Il coinvolgimento dei Comuni, con la qualifica di “Città che legge”, sottolinea l’impegno diffuso per la promozione della lettura e della cultura nel territorio siciliano. Il Salone del libro diviene così un momento privilegiato per favorire lo scambio culturale e la collaborazione nel settore editoriale, contribuendo alla valorizzazione della diversità culturale e linguistica della Sicilia.

